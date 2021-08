"Neftçi" CƏRİMƏLƏNDİ

İntizam Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında bir sıra qərarlar qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Premyer Liqanın I turunun “Sabah” – “Səbail” oyununda “Sabah” klubunun 20 nömrəli futbolçusu Mickels Joy Lance qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır klub 200 manat cərimə olunur.

“Neftçi” – “Qəbələ” oyununda “Neftçi” klubunun 80 nömrəli futbolçusu İsmayıl Zülfüqarlı sifariş vərəqəsində qeyd olunduğundan fərqli nömrəli formada meydana çıxdığı üçün klub 800 manat cərimə olunur.

