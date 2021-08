Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin iki müavini ehtiyata buraxılıb.

Metbuat.az-a DSX-nin Mətbuat Mərkəzindən verilən məlumata görə, bu gün DSX-nin aparatında Azərbaycan Sərhəd Müha­fizə­si­nin 102-ci ildönümü münasibətilə keçirilən təntənəli mərasim çərçivəsində DSX rəisinin Silahlı Qüvvələrin ehtiya­tına buraxılmış sabiq müavinləri general-leytenant Azad Ələkbərov və general-leytenant İsmayıl Əkbərov DSX-nin döyüş bayrağı ilə vidalaş­ıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.