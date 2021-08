Belçikanın Formula 1 rəhbəri 51 yaşlı Nataliya Malilet əri tərəfindən qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, Mailletin əri evə gələndə həyat yoldaşını yataqda 53 yaşlı başqa qadınla tutub. Nəticədə, ər onların hər ikisini odlu silahla qətlə yetirib.

Ardınca polisə xəbər verən kişi özü də intihar edib. Polis evdə 3 cəsədin olduğunu təsdiq etsə də, iddialara münasibət bildirməyib. Araşdırmalar davam edir.

