Pakistanın Baş naziri İmran Xan beynəlxalq ictimaiyyətə Əfqanıstan xalqına maddi dəstək olmaq üçün çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökumət başçısının sözlərinə görə, o, məsələ ilə bağlı Almaniya və Danimarkadan olan həmkarları ilə telefon danışığı həyata keçirib.

Xan bildirib ki, Əfqanıstanda sabitliyin qorunması üçün çıxış yolu siyasi uzlaşmadır.

