"Ürək damar xəstələri yüksək risk qrupuna aid olduğuna görə, mütləq vaksin vurdurmalıdırlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi dosent, invaziv kardioloq Qalib İmanov canlı yayım zamanı deyib:

“Tərəddüd etmək lazım deyil. Ağırlaşmaların olamaması üçün vaksin vurdursunlar. Virusa yoluxandan sonra da onlar mütləq həkimə müraciət etsinlər. Özlərini müalicə etməyə çalışmasınlar”, - deyə o, qeyd edib.

