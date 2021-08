Əfqanıstanın Cəlalabad şəhərində “Taliban”a qarşı üsyan başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, minlərlə etirazçı Əfqanıstan bayrağı ilə yürüş təşkil edib. Nümayişçilər Əfqanıstan bayrağının endirilməsinə və yerinə “Taliban” bayrağının asılmasına etiraz edib. Taliblər nümayişçilərə atəş açıb. Ölənlər var. Şəhərin mərkəzi meydanında asılan “Taliban” bayrağını etirazçılar alqışlarla endirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

