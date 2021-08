Zaqatalada yük maşını körpüdən aşdı - FOTOLAR

Zaqatalada yük maşını körpüdən aşıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistiral yolunun Zaqatala rayonunun Mazıx kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. "Qazel" markalı, 34 AC 272 dövlət nömrə nişanlı yük maşını idarəetməni itirərək ərazidən axan çayın üzərindəki körpüdən çökəkliyə aşıb. Sürücü maşında sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Sürücünü xilas etmək üçün əraziyə Fövqaladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Zaqatala rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin xilasediciləri cəlb edilib.

Hazırda sürücünün xilasetmə prosesi aparılır.

