Türkiyədə Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərgiyə 79 ölkə qatılıb. Sərgidə Aselsan şirkətinin ərsəyə gətirdiyi ŞAHİN silahı ilk dəfə nümayiş olunub. Şahin silahı uzaqdan idarə oluna bilən quru və hava hədəflərinin məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulub. 400mm mərmi atan silah 700 metr məsafədəki hədəfi vura bilir. ŞAHİN pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı da effektlidir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

