Azərbaycanda zəlzələ olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, yerli vaxtla saat 13:37-də Zaqatala stansiyasından 15 km cənub-qərbdə, Zaqatala rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ bəzi insanlar tərəfindən hiss olunub

