Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov və türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomatların əsas müzakirə mövzusu Əfqanıstandakı vəziyyətlə bağlı olub. Tərəflər Əfqanıstanda sabitliyin siyasi yollarla təmin edilməsinin tərəfdarı olduqlarını bildiriblər.

