"Zirə" belçikalı hücumçu transfer etdi

"Zirə" yeni futbolçu transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub belçikalı futbolçu Loris Broqno ilə 2 illik müqavilə bağlanılıb.

28 yaşlı hücumçunun son klubu "Birşot" olub. O, həmçinin, ölkəsinin "Şarlerua", "Oud-Heverli Leueven", "Lommel", "Mons" və Niderlandın "Sparta" klublarında çıxış edib.

Qeyd edək ki, “Zirə” bunadək Təmkin Xəlilzadə, Ruslan Abışov, Mehdi Cənnətov, Hacıağa Hacılı, Rauf Hüseynli, Anar Nəzirov, Velvis Damakena, Felipe Paxtman, Məhəmməd Hamdui və Gyorqi Stoilovu heyətinə qatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.