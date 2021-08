İran əfqanların ölkə ərazisinə daxil olmasına imkan yaratmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Nazirliyin Sərhəd İşləri üzrə idarəsi İrana keçmək istəyən əfqanların qarşısının alınması barədə təlimat verib. Məlumata görə, bu məqsədlə sərhədə nəzarət artırılıb, bəzi məhdudiyyətlər tətbiq edilib.

