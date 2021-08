İranın paytaxtı Tehran şəhərində metroda maska taxmaq üstündə dava baş verib.

Metbuat.az Baku.tv-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Azad İran” “Telegram” kanalı yazıb.

Təqdim olunan videoda qızlardan biri metroda maskasız olan xanıma bunu irad tutur. Daha sonra isə iki qız bir-birinə təpik atmağa başlayır.

Araya girən vətəndaşların müdaxiləsindən sonra maskasız sərnişin də maska taxmağa məcbur olur.

