Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazır olduqlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Paşinyan açıqlamasında "Dünən də münasibətlərimizi şərtsiz yaxşılaşdırmağa hazır idik, bu gün də buna hazırıq. Ankara ilə İrəvan arasında qarşılıqlı etimad mühiti yaratmaq üçün əlaqələri heç bir şərt olmadan davam etdirməyə hazırıq" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Paşinyan bu fikirləri televiziyada canlı yayımda olarkən deyib.

