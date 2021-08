Azərbaycanda AĞIR QƏZA: 4 nəfər öldü, 10-dan çox yaralı var

Goranboyda yol qəzasında ölənlərin sayı 4 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "Ford" markalı mikroavtobusun aşıb. İndiyə olan məlumata görə, hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb. Yaralıların sayı 10-dan artıqdır.

Yaralıların adlarını təqdim edirik:

Şahverdiyev Sabit Lətif oğlu (1997)

Əsgərov Elşad Abdulla oğlu (1972)

Həsənov Telman Mehman oğlu (1996)

Mahmudov Ayxan Eyvaz (2004)

Əkbərov Aytən Hüseyn qızı (1988)

Ağayeva Gülarə Çərkəz qızı (1976)

Mahmudova Xəzəngül Xaliqverdi qızı (1978)

Bəşirova Rəna Camal qızı (1999)

Əkbərova Aytən Hüseyn qızı (1988)

Əbülfət Əkbərov Hidayət oğlu (1971)

Nağıyeva Aidə (1964)

Nağıyev Fərrux (1956).

