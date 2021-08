Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli Bodruma istirahət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sosial mediada hovuzda lentə alınan şəkillərini paylaşıb. Onun fotoları izləyiciləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Belə ki, izləyicilərindən bəziləri V. Məhərrəmlini təndiq ediblər. "Bircə sən qalmışdın", "Özünü az reklam et, ayıbdır" - kimi şərhlər yazıblar.

