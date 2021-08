200- dən çox Türkiyə vətəndaşı Kabildən təxliyə edilib.

Metbuat.az Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, vətəndaşlar Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin A400 M hərbi nəqliyyat təyyarəsi ilə vətənə gətirilib.

Əfqanıstanı tərk etmək istəyənlərin təxliyəsi davam etdirilir.

