Konfrans Liqası: Bakı iki oyuna ev sahibliyi edəcək

Bu gün "Qarabağ" və "Neftçi" UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyunlarına çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki komanda birinci matçlarını Bakıda keçirəcək.

İlk oyun Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Şotlandiya "Aberdin"ini qəbul edəcək. Saat 20:00-da başlayacaq matçı sloveniyalı FIFA referisi Rade Obrenoviç idarə edəcək.

"Neftçi" isə "Bakcell Arena"da İsrailin "Makkabi" (Hayfa) komandası ilə qarşılaşacaq. Görüşün start fiti saat 21:00-da veriləcək.

20:00. "Qarabağ" - "Aberdin" (Şotlandiya)

Hakimlər: Rade Obrenoviç, Yure Prorotnik, Aleksandr Kasapoviç, Asmir Saqrkoviç (Sloveniya)

Bakı. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

21:00. "Neftçi" - "Makkabi" (Hayfa, İsrail)

Hakimlər: Uilli Delajo, Mehdi Rəhmani, Ervan Kristof Fincin, Tomas Leonar (Fransa)

Bakı. "Bakcell Arena" stadionu

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab matçları avqustun 26-da olacaq.

