"Çox istərdim əfqan uşaqlardan birini himayəmə götürüm, anası olum".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Naibə Allahverdiyeva sosial media hesabında yazıb. O, fikirlərinə belə davam edib:

"Çox acınacaqlı həyat yaşayırlar, qul kimi satılırlar, öldürülürlər. İnsan dəhşətə gəlir".

Xalq artistinin bu fikirləri izləyiciləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

