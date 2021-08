Aşura ilə əlaqədar qanvermə aksiyası keçirilir - ÜNVANLAR

Bu gün Aşura ilə əlaqədar ölkənin müxtəlif yerlərində qanvermə aksiyaları keçirilir.

Metbuat.az qanvermə məntəqələrinin ünvanını təqdim edir:

Mərkəzi Qan Bankı və bölmlərinin ünvanları;

Mərkəzi Qan Bankı (Bakı şəh) Feyzulla Qasımzadə 65.

907

+99412 440 65 86

+99412 440 78 50

+99412 441 66 52

Şirvan bölgə bölməsi: Heydər Əliyev pr.16. Şirvan şəhər Mərkəzi Xəstəxanası.

Tel: 0212150029

+99450 390 94 33

Lənkəran bölgə bölməsi: Lənkəran şəhəri

Nizami küçəsi 67. Lənkəran Mərkəzi xəstəxanası.

Tel: 02525 4-09-75

+99450 315 54 72

Quba bölgə bölməsi: Quba Qan bankı Fətəli Xan küç 10. Tibb Kollecinin binası.

Tel: 02333 5-38 -01

+99450 478 6477

Sumqayıt bölgə bölməsi: M. Hüseynzadə pr. Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanası 1-ci korpus, 1 ci mərtəbə.

Tel:0186556760

+99470 726 45 49

Şəki bölgə bölməsi: Şəki şəh M.Ə.Rəsulzadə 164.

Tel: 024-244-25-90

+99455 537 60 15

Mingəçevir bölgə bölməsi: 20 yanvar küç, Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası "C" korpusu.

Tel: 0242743870

+99450 550 66 60

Bərdə bölgə bölməsi: N. Nərimanov küç 2.

Tel:020 205 02 90

+99451 362 36 36

Gəncə bölgə bölməsi: Gəncə ş. S. Hacıyev küç 2.

Tel: 252 08 45

+99455 643 45 41

Qeyd edək ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası və səlahiyyətli nümayəndələrinin bu il Aşura günü ilə bağlı qərarında əhali qanvermə aksiyalarına qoşulmağa dəvət edilib.

“Ümidvarıq ki, inşAllah, dindarlarımız bu il də humanist ənənəni davam etdirərək, pandemiya səbəbindən Mərkəzi Qan Bankının paytaxtda və bölgələrdəki bölmələrində, habelə digər səhiyyə ocaqlarında İmam Hüseyn xatirinə ehsan niyyəti ilə qan verəcəklər”, - deyə qərarda bildirilib.

Mərkəzi Qan Bankının məlumatına görə, müəssisələrdə mütəmadi olaraq profilaktik dezinfeksiya və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.