“Əşrəf Qəni artıq Əfqanıstanda siyasi fiqur deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət katibinin müavini Vendi Şerman deyib. O bildirib ki, Əfqanıstandakı hazırki vəziyyət Əşrəf Qəninin artıq söz sahibi olmadığını ortaya qoyur.

Qeyd edək ki, “Taliban” Kabilə daxil olandan sonra Əşrəf Qəni Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qaçıb.

