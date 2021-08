"Taliban" 1 trilyonluq sərvətin sahibi oldu - Mədənlərə nəzarət artıq onlardadır

“Taliban” Əfqanıstanı ələ keçirməklə yanaşı 1 trilyon dollar dəyərindəki yeraltı sərvətlərin də sahibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “CNN İnternational” televiziyası belə xəbər yayıb. Məlumata görə, bu yeraltı sərvətlərin əsasını minerallar təşkil edir. Son 11 ildə aparılan araşdırmalara görə, Əfqanıstanda çox sayda mis, qızıl və dəmir yataqları var. Bundan əlavə, Əfqanıstanda dünyada nadir tapılan mineral yataqları da var. Onlardan ən önəmlisi dünyanın ən böyük litium yatağının Əfqanıstanda yerləşməsidir.

Bildirilir ki, litium əsasən enerji yığa bilən batareyalarda istifadə olunur. Dünyanın elektriklə işləyən avtomobillərə yönəldiyini nəzərə alsaq, bu olduqca önəmli mineraldır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

