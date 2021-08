Siyəzən Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin rəisi Əliağa Əsgərbəyli tutduğu vəzifədən azad edilib.

Metbuat.az-ın unikal.org-a istinadən verdiyi məlumata görə, bununla bağlı Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.