Ermənistan hökumətinə yeni xarici işlər naziri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Armen Sarkisyan Ararat Mirzoyanın ölkənin xarici işlər naziri təyin olunması ilə bağlı fərman imzalayıb.

Bildirək ki, yeni nazir Ermənistan parlamentinin sabiq sədridir. O, 2017-2018-ci illərdə deputat, daha sonrakı illərdə isə baş nazirin müavini kimi siyasi fəaliyyətini davam etdirib.



