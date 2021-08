Ermənistanın hərbi hissələrinin birində üç hərbi qulluqçunun meyiti tapılıb.

Mətbuat.az-ın xəbərinə görə, bu haqda Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda göstərilir ki, ölkənin cənub-şərqində yerləşən hərbi hissələrdən birinin mühafizə olunan ərazisində meyiti tapılan hər biri 2002-ci il təvəllüdlü olan üç hərbi qulluqçununMurad Muradyan, Levon Arutyunyan və Qor Saakyanın üzərində güllə yaraları olub.

