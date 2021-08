Rusiyanın Həştərxan bölgəsində Mig-29 təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində pilot həlak olub. Məlumata görə, plana uyğun uçuş həyata keçirən təyyarə boş əraziyə düşüb. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

