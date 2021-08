Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirən “Taliban” qruplaşmasının lideri Heybətulla Axundzadə həbsxanalardakı bütün siyasi məhbusların azad edilməsi ilə bağlı göstəriş verib.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qruplaşmanın nümayəndəsi Kari Yusif Əhmədi məlumat verib.

“Əyalətlərin qubernatorları bütün siyasi məhbusları sözsüz azad edəcəklər və sabah onları ailələrinə verəcəklər”, - o əlavə edib.

