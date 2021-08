Azərbaycanda yeni tədris ilinin başlamasına bir aydan da az müddət qalır. Dərslərin başlanacağı təqdirdə şagirdlərin yalnız peyvənd vurduracağı halda sinif otaqlarına buraxılacağı ilə bağlı iddialar səslənməyə başlayıb.

Metbuat.az baku.ws-a istinadla bildirir ki, məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyindən açıqlama verilib.

Qurumdan bildirilib ki, şagirdlərin vaksin olunmasından söhbət getmir, amma tələbələr olunmalıdır.

