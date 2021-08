“Taliban”ın liderlərindən hesab olunan Vahedullah Haşimi Əfqanıstanın idarə olunacağı sistem barədə mətbuata açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Əfqanıstanda demokratik sistem olmayacaq. Haşimi deyib:

“Əfqanıstanda necə siyasi sistem tətbiq edəcəyimizi müzakirə etməyəcəyik. Çünki bu açıqdır. Ölkə şəriət qanunları əsasında idarə olunacaq. Ölkə hakim şura tərəfindən idarə oluna bilər”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

