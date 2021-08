Yavər Əliyev və Səməd bəy Mehmandarov küçələrinin kəsişməsində aparılan təhlillər əsasında həmin ərazidə işıqfor obyektləri quraşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.

Məlumata görə, eyni zamanda Nazim İsmayılov və Yavər Əliyev küçələrinin kəsişməsindəki işıqfor obyektləri ləğv edilib.

