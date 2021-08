ABŞ Prezidenti Co Baydenin ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüşəcəyi tarix bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, tərəflər arasında görüş 31 avqust tarixində gerçəkləşəcək.

