Gənc xanəndə Tuqay İsmayılov vəfat edib.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Trend-ə sənətçinin yaxınları məlumat verib. Onun koronavirus səbəbindən həyatını itirdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Tuqay İsmayılov son dövrlərdə səsləndirdiyi ifalarla böyük populyarlıq qazanmışdı.

