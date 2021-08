Yaxın günlərdə hansı karantin qadağaları tətbiq edilə bilər ?

Yoluxma sayının artması səbəbindən maska qadağası ilə bağlı məsələ gündəmə gətirilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "Gündəm" verilişinə açıqlamasında həkim Vasif İsmayıl deyib. O bildirib ki, ictimai nəqliyyat və təhsillə bağlı da müəyyən qadağalar qoyula bilər:

"Yəqin ki, ən böyük məhdudiyyətlər təhsil sistemi ilə bağlı qoyulacaq. Mənə də ən maraqlı olan odur ki, orta məktəblərdə və universitetlərdə təhsil necə olacaq?

Hesab edirəm ki, 18 yaşdan aşağı şəxslərin də peyvəndlənməsi məsələsi gündəmə gələcək. Çünki uşaqlar da artıq koronavirusa yoluxur. Xəstəxanada müalicə alan uşaqların olmasını eşitməsəm də, xəstəliyi çox ağır keçirənini eşitmişəm".

