Türkiyənin Hərbi Hava Qüvvələri İraqın Sincar bölgəsinə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.Məlumata görə, PKK terrorçularının olduğu mövqenin bombalanması nəticəsində 10 silahlı ölüb. Müdafiə Nazirliyi hərbi əməliyyatı “PKK-ya növbəti ağır zərbə” başlığı ilə təqdim edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

