Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Türkiyənin Əfqanıstanda “Taliban” hökumətini tanıyıb-tanımayacağı barədə suala aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Türkiyə bu barədə başqa ölkələrlə də danışıqlar aparır. Dünya ölkələrinin ortaq mövqedə çıxış etməsi önəmlidir.

“Taliban deyir ki, bütün dairələri əhatə edən hökumət quracaqlar. Belə olacaqmı? Bunu gözləmək lazımdır. Əvvəlcədən qərar vermək doğru olmaz” - deyə Çavuşoğlu bildirib.

