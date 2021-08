Əfqanıstanın Əsədabad şəhərində “Taliban” ölkənin müstəqillik gününü qeyd edən əhaliyə atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, atışma zamanı əhali arasında izdiham yaşanıb. Həlak olanların olduğu bildirilir. Onların atəş və ya izdiham nəticəsində öldüyü məlum deyil.

Röyters agentliyinin məlumatına görə, nümayişlər zamanı Əfqanıstan bayrağının dalğalanması talibləri qəzəbləndirib. Buna görə də, onlar silaha əl atıblar.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.