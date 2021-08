Ukraynanın Donbas bölgəsində separatçılarla hərbçilər arasında toqquşma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atışma zamanı 1 ukraynalı hərbçi həlak olub. Ukrayna ordusunun məlumatına görə, atəşkəsi separatçılar pozub. Hadisə ilə bağlı ATƏT məlumatlandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.