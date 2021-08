Pakistan hökuməti iyul ayında çağırdığı Əfqanıstan səfiri Mansur Əhməd Xanı Kabilə göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir Kabildəki fəaliyyətini bərpa edib. Məlumata görə, hazırda Əfqanıstan-Pakistan sərhədi açıqdır. Sərhəddə vəziyyət normaldır.

