Pakistanın Pəncab vilayətində Kərbəla şəhidlərinin anma mərasimi zamanı partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı azı 3 nəfər həlak olub. 50 yaralı var. Dərhal əraziyə çox sayda polis və təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Hadisənin terror aktı olduğu bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

