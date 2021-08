Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosu Bakıda və Abşeronda gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumat yayıb.

Bürodan Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, avqustun 23-ü axşamadək Bakıda və Abşeron yarımadasında bürkülü-isti hava şəraitinin davam edəcəyi, zəif cənub-şərq küləklərinin üstünlük təşkil edəcəyi, havanın maksimal temperaturunun 35-38°, bəzi yerlərdə 40°-yə yaxın olacağı gözlənilir.

