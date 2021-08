Əşrəf Qəni hədəf taxtasına qoyuldu - ABŞ və Rusiyadan AĞIR İTTİHAM

“Hazırda Əfqanıstanda olan hadisilərə görə ölkədən qaçan prezident Əşrəf Qəni məsuliyyət daşıyır”.

Metbuat. az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova belə açıqlama verib. O bildirib ki, hazırda Əfqanıstanda vəziyyət normal amma gərgindir. Zaxarova Əfqanıstandakı hadisələrlə bağlı bir sıra ölkələrlə danışıqlar aparıldığını diqqətə çatdırıb.

Qeyd edək ki, ABŞ da Əşrəf Qəninin ünvanına xoş sözlər səsləndirilməyib. Son açıqlamada bildirilib ki, Əşrəf Qəni artıq siyasi fiqur deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

