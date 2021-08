Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi sayəsində Qəbələ rayonunun Solquca kəndi yaxınlığındakı mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə baş vermiş yanğının genişlənməsinin qarşısı alınaraq nəzarət altına alınması mümkün olub.

Bu barədə Metbuat.az-a FHN-dən məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.