“Boğazımda böyük şiş əmələ gəldi, çəkim 36-ya düşdü" - Səmra ölümcül xəstəliyindən danışdı

"Sindrom Kilina (nevroz anoreksia tiroid) xəstəliyi keçirdim. Bu xəstəliyin ilk başlanğıcı iştahsızlıqla başlayır. Buna səbəb isə böyük travmalar və dietadır. Məndə hər ikisi - həm işimlə bağlı, həm də aldığım travmalar var idi. Bu xəstəlik periodik ortaya çıxan aqressiya ilə gəlir. Ac qalırsan, seretonin düşür. Bütün vitaminlər, eləcə də D vitamin çatışmazlığı yaranır. D vitaminin düşməsi depressiya əmələ gətirir. "TSH tiroid” hormonu düşür”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış model Semra Hüseynova xəstəliyi haqda danışarkən deyib.

O, xəstəlikdən sağalmaq üçün sevgi, qayğı lazım olduğunu bildirib:

"Boğazımda böyük şiş əmələ gəldi, çəkim 36-ya düşdü. Mən gəzə bilmərdim. Həkimlər çarə axtarırdı. Qanımda hədsiz leykositlər, onkologiya şübhəsi və ürəydə kiçilmə, ərimə oldu. Su içə bilmirdim, boğazımdakı şiş udqunmağa mane olurdu. Yemək yeyə bilməmək, ishallar, öyümələr oldu. Sümüklərim boşaldığı üçün əyilmişdi, qabırğalar, "lapatkalar” və s. Sistemlər vurdurum, ilk növbədə gülməli çıxar, amma çoxu halallaşmaq üçün gəldi, mən bağışlamadım. Çünki ruhumu çökdürən nə idisə, bilirdim. Yanıma gələnlər mənim hayımda yox, öz haylarında, əylənməkdərində idi. Təbii ki, gəlməyənlər də var idi. Bu xəstəlikdə umduğun tək şey sevgidir. Amma sevgi yerinə kabuslarla üzləşdim, əriyən ürəyimin daha da boşaldığını hiss etdim. Məni çoxdan öldürdüklərini gördüm.







Səmra xəstəliyə sevgi ilə qalib gəldiyini deyib: Sonra biri gəldi, sevgilə bəslədi, yemək gətirirdi, töküb dağıdırdım. Qınamayın, aqressiya, nevroz səbəbindən beyinsəl davranırdım, özümdə deyildim. Mənlə bir uzanırdı, yemirdim, yanımda yeyirdi. Onun iştahayla yeməsi, yeməyi tərifləməsi, mənə sevdiyim yeməyləri xatırlatmağı, məni güldürməyi, mənə "öləcəksən, unudulacaqsan, amma qalsan, onlar unudulacaq” kimi sözlər deyirdi. Güc istəyirdim, qalxmaq istəyirdim. 2 ay yataqdan hərəkətsiz qaldım. Bu dostum mənə hər gün ayaqqabı alırdı, "bax sağalsan, bunu geyinib gəzəcəksən” deyirdi. Yəni, ummadıqlarım sevgilə məni sağaltdı. Bu xəstəlikdə dərman çarəsizdir. Ətrafınızda elə birisi varsa, basqı etməyin, "bax buna görə və ya kiməsə görə və ya işinə görə” kimi sözlər deyib xatırlatmayın, çünki mən də bilirdim ki, səbəb nədir. Daha çox nəvaziş, sevgi, sevindirməyi, tükənmiş qəlbə yenidən döyünəcəyini onunla bərabər xəstə hiss etməyi bacarın. Sizi qovsa da, yeməkdən imtina etsə də, qışqıraraq üstünə uçuruma aparmayın. Bu xəstəlikdə dayanan ürəkdir, əridiyi üçün o ürəyi sevgilə doldurun. Acısını unutdurun, xatırlatmayın!”

