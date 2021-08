Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin gənc müəllimi Vüsalə Salahova vəfat edib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, o, bu gün dünyasını dəyişib.

Vüsalə Salahovanın ölüm səbəbi hələlik bilinmir.

Qeyd edək ki, mərhum universitetin "Mehmanxana və restoran biznesi" kafedrasında ingilis dili müəllimi olub.

Xatırladaq ki, bu gün daha bir gənc müəllim vəfat edib. 23 yaşlı Şəbnəm Qurbanova koronavirusdan dünyasını dəyişib.

