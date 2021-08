Havanın temperaturu yenidən yüksələcək - XƏBƏRDARLIQ

Yaxın 4 gündə Bakıda və Abşeron yarımadasında gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, avqustun 23-ü axşamadək Bakıda və Abşeron yarımadasında bürkülü-isti hava şəraitinin davam edəcəyi, zəif cənub-şərq küləklərinin üstünlük təşkil edəcəyi, havanın maksimal temperaturunun 35-38°, bəzi yerlərdə 40°-yə yaxın olacağı gözlənilir.

Xəbərdarlıq

Abşeron yarımadasında isti hava şəraiti fonunda zəif küləklərin üstünlüyü və havada yaranan durğunluq meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz ola bilər.



