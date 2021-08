Oğuz rayonunda ümumi sahəsi 320 kvadrat metr olan birmərtəbəli çörəkbişirmə sexinin (fəaliyyət göstərmir) yanar konstruksiyaları yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb.

