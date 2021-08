ABŞ Prezidenti Co Bayden koronavirusa qarşı üçüncü doza vaksin olunacaq.

Metbuat. az xəbər verir ki, həyat yoldaşı Cill ilə birlikdə üçüncü doza vaksin vurdurmağa hazırlaşdığını söyləyib.

O, ABŞ vətəndaşlarını nümunə götürməyə çağırıb.

