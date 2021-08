Türkiyənin Antalya vilayətinin Kumluca rayonunda meşəlik və əkin ərazilərində yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir saat davam edən yanğın nəzarətə götürülüb.

Məsələ ilə bağlı bir nəfər saxlanılıb.

