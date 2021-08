“Qarabağ” “Aberdin”ə qalib gəldi - VİDEO

Bu gün Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirdəki iştirakçılarımızdan əvvəlcə “Qarabağ” meydana çıxıb.

Ağdam klubu Bakıda Şotlandiya təmsilçisi “Aberdin”lə qarşılaşıb. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcən görüş Ağdam təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Təmsilçimizə qələbə qazandıran yeganə qola Xayme Romero imza atıb.

Komandalar arasında cavab matçı isə avqustun 26-da Aberdində keçiriləcək. Mərhələni keçən komanda qrup mərhələsinə yüksələcək.

19 avqust

Konfrans Liqası

Pley-offun ilk oyunu

20:00. “Qarabağ” (Azərbaycan) – “Aberdin” (Şotlandiya) - 1:0

Qol: Xayme Romero, 30

Baş hakim: Rade Obrenoviç (Sloveniya)

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

Qarabağ: 1. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev (k), 6. Patrik Andrade, 10. Abdullah Zubir, 11. Xayme Romero, 20. Kadi Malinovski, 27. Toral Bayramov, 30. Abbas Hüseynov, 77. Ramil Şeydayev, 81. Kevin Medina.

Ehtiyat oyunçular: 12. Emil Balayev, 94. Ayhan Arazlı, 7. Riçard Almeyda, 13. Bəhlul Mustafazadə, 17. Panadero Zamora, 18. İsmayıl İbrahimli, 19. Filip Ozobiç, 22. Musa Qurbanlı, 29. Marko Veşoviç.

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov.

Aberdin: 1. Co Lyuis, 2. Ross Makkrori, 3. Cek Makkenzi, 4. Endryu Konsidayn, 5. Deklan Qallaxer, 8. Skott Braun (k), 9. Kristian Ramires, 14. Cey Emmanuel-Tomas, 16. Funso Oyo, 19. Luis Ferqyusson, 22. Kalvin Remzi.

Ehtiyat oyunçular: 25. Qari Vuds, 30. Tom Ritçi, 10. Nayal Makqinn, 15. Dilan Makqiox, 17. Conni Heyz, 18. Konnor Maklennan, 20. Teddi Cenks, 21. Cek Qurr, 24. Din Kempbell, 31. Kiran Nvenya, 35. Meyson Henkok.

Baş məşqçi: Stiven Qlass.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.