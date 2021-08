Tanınmış aktrisa Sevinc Əliyeva iqtisadçı Elşən Muğalovla evlənib, amma onlar bu evliliyi ictimaiyyətdən gizli saxlayırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə KONKRET.az-a şou-biznes sahəsində olan mənbələrdən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Sevinc Əliyeva rejissor Fuad Əlişovla ailəli olub və Əlişova soyadını daşıyıb. Onların bu evlilikdən iki oğlu və bir qızı dünyaya gəlib.

